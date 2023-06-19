Евдокия Григорьевна
Место рождения
Дата рождения1856 ст.
Дата смерти12.05.1878 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Рождение
1856 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
15.01.1878 ст.
Муж: Павел Гаврилович
Гдов, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Афанасьевская церковь 15.01.1878 Юхновщина крестьянин Павел Гаврилович Липяги крестьянская дочь Евдокия Григорьевна по жениху Теребетова крестьянин Георгий Антонович по жениху Юхновщина крестьянин... Показать все
Смерть
12.05.1878 ст.
Юхновщина, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Афанасьевская церковь 12.05.1878 Вилина жена Евдокия Гавриловна 22 Вилина муж Павел Гаврилович https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G961-279F?i=175&cat=754352