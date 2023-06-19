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Евдокия Григорьевна

Место рождения

Липяги, Гдовский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

1856 ст.

Дата смерти

12.05.1878 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1854 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЧ
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Рождение
1856 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Липяги, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
15.01.1878 ст.

Муж: Павел Гаврилович

Гдов, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Афанасьевская церковь 15.01.1878 Юхновщина крестьянин Павел Гаврилович Липяги крестьянская дочь Евдокия Григорьевна по жениху Теребетова крестьянин Георгий Антонович по жениху Юхновщина крестьянин... Показать все
Смерть
12.05.1878 ст.
Юхновщина, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Афанасьевская церковь 12.05.1878 Вилина жена Евдокия Гавриловна 22 Вилина муж Павел Гаврилович https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G961-279F?i=175&cat=754352