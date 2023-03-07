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Катаев Павел Иванов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1650

Дата смерти

После 1710

Пол

Мужской

Отец

Около 1626 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1650

Отец: Катаев Иван (Ивашко) Тимофеев

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
дер. Завалина, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1710