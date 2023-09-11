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Деветьяров Кондратий Силин
Деветьяров Кондратий Силин
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Дата смерти
1756
Пол
Мужской
Отец
Деветьяров Сила Обрамов
1696 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
АД
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец:
Деветьяров Сила Обрамов
Мать: не указана
Смерть
1756
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