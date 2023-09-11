Деветьяров Кондратий Силин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Деветьяров Кондратий Силин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1756

Пол

Мужской

Отец

1696 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Деветьяров Сила Обрамов

Мать: не указана

Смерть
1756
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