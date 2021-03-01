Ботов Юрий Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.06.1988
Дата смерти?.03.2021
ПолМужской
Отец
Мать
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Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.06.1988
Отец: Ботов Владимир Иванович
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
23.05.2013
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
?.03.2021