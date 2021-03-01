Ботов Юрий Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ботов Юрий Владимирович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.06.1988

Дата смерти

?.03.2021

Пол

Мужской

Отец

1962 г.р.

Мать

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Жена

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Дети

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Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.06.1988

Отец: Ботов Владимир Иванович

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
23.05.2013

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
?.03.2021