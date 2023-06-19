Рязанцова (Калошина) Пелагея Иудова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рязанцова (Калошина) Пелагея Иудова

Место рождения

Киров, город Киров, Кировская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1854

Пол

Женский

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Киров, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
1804

Сын: Рязанцев Александр Михайлович

Отец ребёнка: Рязанцов Михаил Иванов

Киров, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
1805

Дочь: Аршаулова Серафима Михайловна

Отец ребёнка: Рязанцов Михаил Иванов

Киров, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
1808

Сын: Рязанцев Илья Михайлович

Отец ребёнка: Рязанцов Михаил Иванов

Киров, город Киров, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рязанцов Михаил Иванов

Работа или профессия
Неизвестно
купчиха, мещанка
Место жительства
Неизвестно
Киров, город Киров, Кировская область
Смерть
1854
Киров, город Киров, Кировская область