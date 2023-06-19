Рязанцова (Калошина) Пелагея Иудова
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1854
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1804
Сын: Рязанцев Александр Михайлович
Отец ребёнка: Рязанцов Михаил Иванов
Рождение ребёнка
1805
Дочь: Аршаулова Серафима Михайловна
Отец ребёнка: Рязанцов Михаил Иванов
Рождение ребёнка
1808
Отец ребёнка: Рязанцов Михаил Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
купчиха, мещанка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1854