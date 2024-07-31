Крестьянин Егор (Григорий)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Мурихина Матрона Егоровна(Григорьевна)
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
01.01.1836
Дочь: Крестьянка Устинья Григорьевна (Егоровна)
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно