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Крестьянин Егор (Григорий)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1826

Дочь: Мурихина Матрона Егоровна(Григорьевна)

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
01.01.1836

Дочь: Крестьянка Устинья Григорьевна (Егоровна)

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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