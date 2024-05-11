Федосья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Равдугин Фадей Васильевич
Отец ребёнка: Равдугин Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Равдугин Владимир Васильевич
Отец ребёнка: Равдугин Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Равдугин Василий
Рождение ребёнка
1901
Сын: Равдугин Матвей Васильевич
Отец ребёнка: Равдугин Василий
Смерть
Неизвестно