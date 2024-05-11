Федосья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФедосья

Федосья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЭ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Равдугин Фадей Васильевич

Отец ребёнка: Равдугин Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Равдугин Владимир Васильевич

Отец ребёнка: Равдугин Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Равдугин Иван Васильевич

Отец ребёнка: Равдугин Василий

Рождение ребёнка
1901

Сын: Равдугин Матвей Васильевич

Отец ребёнка: Равдугин Василий

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.