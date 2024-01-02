Сниткин Григорий Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.03.1917
Дата смерти02.02.1970
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1917
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.12.1944
Дочь: Королева Светлана
Мать ребёнка: Кормщикова Анна
Рождение ребёнка
09.03.1946
Сын: Сниткин Александр
Мать ребёнка: Кормщикова Анна
Рождение ребёнка
08.09.1952
Дочь: Бебчук Татьяна
Мать ребёнка: Кормщикова Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кормщикова Анна
Смерть
02.02.1970
г.Петухово Курганской
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Петухово