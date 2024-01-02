Сниткин Григорий Семенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сниткин Григорий Семенович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.03.1917

Дата смерти

02.02.1970

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1917

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.12.1944

Дочь: Королева Светлана

Мать ребёнка: Кормщикова Анна

Рождение ребёнка
09.03.1946

Сын: Сниткин Александр

Мать ребёнка: Кормщикова Анна

Рождение ребёнка
08.09.1952

Дочь: Бебчук Татьяна

Мать ребёнка: Кормщикова Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кормщикова Анна

Смерть
02.02.1970
г.Петухово Курганской
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Петухово
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