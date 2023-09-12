Пушкин Кузьма Ефимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПушкин Кузьма Ефимович

Пушкин Кузьма Ефимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1874 г.р.

Дети

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
23.01.1894

Жена: Пушкина Елизавета Григорьевна

Рождение ребёнка
01.02.1897

Сын: Пушкин Николай Кузьмич

Мать ребёнка: Пушкина Елизавета Григорьевна

Рождение ребёнка
20.09.1903

Сын: Пушкин Сергей Кузьмич

Мать ребёнка: Пушкина Елизавета Григорьевна

Место жительства
Неизвестно
Кринки, Буйский муниципальный район, Костромская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close