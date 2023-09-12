Пушкин Кузьма Ефимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
23.01.1894
Рождение ребёнка
01.02.1897
Мать ребёнка: Пушкина Елизавета Григорьевна
Рождение ребёнка
20.09.1903
Мать ребёнка: Пушкина Елизавета Григорьевна
Место жительства
Неизвестно
Кринки, Буйский муниципальный район, Костромская область
Смерть
Неизвестно