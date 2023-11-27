Шаов Галим
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Шаова Еля Едыговна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шаова Минкутас Галимовна
Мать ребёнка: Шаова Еля Едыговна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шаова Айшет Галимовна
Мать ребёнка: Шаова Еля Едыговна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шаова Еля Едыговна
Смерть
Неизвестно