Шаов Галим — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шаов Галим

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шаов Муртаз Галимович

Мать ребёнка: Шаова Еля Едыговна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шаова Минкутас Галимовна

Мать ребёнка: Шаова Еля Едыговна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шаова Айшет Галимовна

Мать ребёнка: Шаова Еля Едыговна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шаова Еля Едыговна

Смерть
Неизвестно
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