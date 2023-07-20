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Маргарян Андрей Беняаминович
Маргарян Андрей Беняаминович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
17.05.1961
Пол
Мужской
Отец
Маргарян Беняамин Саркисович
1908 г.р.
Мать
Маргарян (Бабина) Зинаида Андреевна
1920 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЗЧ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.1961
Отец:
Маргарян Беняамин Саркисович
Мать:
Маргарян Зинаида Андреевна
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