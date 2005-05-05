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Будникова Григорий Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.10.1925

Дата смерти

05.05.2005

Пол

Мужской

Отец

Около 1885 г.р.

Мать

Жена

1934 г.р.

Дети

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Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1925

Отец: Будников Андрей Гордеевич

Мать: Будникова Мария Никитична

Рождение ребёнка
29.08.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Будникова Наталья Прокопьевна

Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край
Рождение ребёнка
07.09.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Будникова Наталья Прокопьевна

Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край
Рождение ребёнка
19.09.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Будникова Наталья Прокопьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Будникова Наталья Прокопьевна

Работа или профессия
Неизвестно
инженер
Место жительства
Неизвестно
Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край
Смерть
05.05.2005