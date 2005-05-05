Будникова Григорий Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.10.1925
Дата смерти05.05.2005
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1925
Рождение ребёнка
29.08.1953
Рождение ребёнка
07.09.1955
Рождение ребёнка
19.09.1959
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
инженер
Место жительства
Неизвестно
Смерть
05.05.2005