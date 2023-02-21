Энгвер Адольф Людвигович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1954
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Энгвер Людвиг Генрихович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.08.1914
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Молчанова Эмилия Никитична
Рождение ребёнка
1925
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Молчанова Эмилия Никитична
Смерть
1954