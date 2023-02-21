Энгвер Адольф Людвигович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Энгвер Адольф Людвигович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1954

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

НН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Энгвер Людвиг Генрихович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.08.1914

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Молчанова Эмилия Никитична

Одесса, Одеська область
Рождение ребёнка
1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Молчанова Эмилия Никитична

Смерть
1954
Одесса, Одеська область