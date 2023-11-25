Жуков Константин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жуков Константин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Жукова Дуня Константиновна

Мать ребёнка: Жукова Венюшка Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Жуков Сергей Константинович

Мать ребёнка: Жукова Венюшка Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Жуков Пётр Константинович

Мать ребёнка: Жукова Венюшка Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жукова Венюшка Васильевна

Смерть
Неизвестно
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