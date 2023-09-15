Селиванов Александр Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.09.1983
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1983
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.10.2020
Сын: Селиванов Сергей Александрович
Мать ребёнка: Селиванова Ирина Родиевна
Рождение ребёнка
12.10.2020
Сын: Силиванов Сергей Александрович
Мать ребёнка: Селиванова Ирина Родиевна
Бракосочетание
Неизвестно