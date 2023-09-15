Селиванов Александр Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Селиванов Александр Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.09.1983

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1983

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.10.2020

Сын: Селиванов Сергей Александрович

Мать ребёнка: Селиванова Ирина Родиевна

Рождение ребёнка
12.10.2020

Сын: Силиванов Сергей Александрович

Мать ребёнка: Селиванова Ирина Родиевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Селиванова Ирина Родиевна

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