Шипицына Елена Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шипицына Елена Алексеевна

Место рождения

Карасукская волость

Дата рождения

1837

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837

Отец: не указан

Мать: не указана

Карасукская волость
Рождение ребёнка
1863

Сын: Шипицын Исак Павлович

Отец ребёнка: Шипицын Павел

Рождение ребёнка
1877

Сын: Шипицын Константин Павлович

Отец ребёнка: Шипицын Павел

Шипицыно, Большереченский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шипицын Павел

Смерть
Неизвестно
Шипицыно, Большереченский муниципальный район, Омская область