Шипицына Елена Алексеевна
Место рожденияКарасукская волость
Дата рождения1837
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837
Отец: не указан
Мать: не указана
Карасукская волость
Рождение ребёнка
1863
Отец ребёнка: Шипицын Павел
Рождение ребёнка
1877
Сын: Шипицын Константин Павлович
Отец ребёнка: Шипицын Павел
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шипицын Павел
Смерть
Неизвестно