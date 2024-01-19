Гималеев Гилязетдин
Место рождения
Дата рождения01.08.1902
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1902
Отец: Абдулмазитов Гыймалетдин
Мать: Шамсузиган
Рождение ребёнка
29.08.1929
Верхние Лащи, Республика Татарстан, Россия
Рождение ребёнка
20.07.1933
Рождение ребёнка
30.11.1936
Сын: Гималеев Фагим
Мать ребёнка: Назиря
Рождение ребёнка
12.03.1941
Смерть
Неизвестно