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Гималеев Гилязетдин

Место рождения

Верхние Лащи, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

01.08.1902

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

1860 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
1936 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1902

Отец: Абдулмазитов Гыймалетдин

Мать: Шамсузиган

Верхние Лащи, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
29.08.1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Назиря

Верхние Лащи, Республика Татарстан, Россия
Рождение ребёнка
20.07.1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Назиря

Верхние Лащи, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
30.11.1936

Сын: Гималеев Фагим

Мать ребёнка: Назиря

Верхние Лащи, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
12.03.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Назиря

Верхние Лащи, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
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