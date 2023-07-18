Ходырев Лука Галактионович
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.09.1779
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.09.1779
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1805
Сын: Ходырев Илья Лукич
Мать ребёнка: Ходырева Степанида Евсеевна
Рождение ребёнка
1812
Дочь: Ходырев Настасья Лукинична
Мать ребёнка: Ходырева Степанида Евсеевна
Смерть
Неизвестно