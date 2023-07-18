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Ходырев Лука Галактионович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.09.1779

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.09.1779

Отец: Ходырев Галактион Ефремович

Мать: Ходырева Анна Казьминична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ходырева Степанида Евсеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1805

Сын: Ходырев Илья Лукич

Мать ребёнка: Ходырева Степанида Евсеевна

Рождение ребёнка
1812

Дочь: Ходырев Настасья Лукинична

Мать ребёнка: Ходырева Степанида Евсеевна

Смерть
Неизвестно

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