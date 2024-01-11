Хамитов Ахмет
Место рожденияс.Аксу Алькеевская волость Тетюшского уезда Казанской губернии
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Габитов Хамит
Мать: не указана
с.Аксу Алькеевская волость Тетюшского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
1918
Сын: Ахметов Хуззятислам
Мать ребёнка: Хамитова ?
с.Аксу, Буинский р-он, Татарстан
Смерть
Неизвестно