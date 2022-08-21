Самойлов Юрий Васильевич
Место рождения
Дата рождения29.09.1929
Дата смерти21.08.2022
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.1929
Рождение ребёнка
29.07.1959
Дочь: Самойлова Марина Юрьевна
Мать ребёнка: Самойлова Лидия Сергеевна
Рождение ребёнка
25.04.1969
Мать ребёнка: Самойлова Лидия Сергеевна
Рязань, город Рязань, Рязанская область
Смерть
21.08.2022
Сысоево, Рязанский уезд, Рязанская губерния