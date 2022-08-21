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Самойлов Юрий Васильевич

Место рождения

Свердлово, Медынский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

29.09.1929

Дата смерти

21.08.2022

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.1929

Отец: Самойлов Василий Иванович

Мать: Самойлова Екатерина Михайловна

Свердлово, Медынский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
29.07.1959

Дочь: Самойлова Марина Юрьевна

Мать ребёнка: Самойлова Лидия Сергеевна

Рождение ребёнка
25.04.1969

Сын: Самойлов Андрей Юрьевич

Мать ребёнка: Самойлова Лидия Сергеевна

Рязань, город Рязань, Рязанская область
Смерть
21.08.2022
Сысоево, Рязанский уезд, Рязанская губерния
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