Вражнова Матрона Яковлевна - Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
09.08.1941
Дочь: Липина Раиса Степановна
Отец ребёнка: Липин Степан Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Липин Степан Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Осипова Нина Степановна
Отец ребёнка: Липин Степан Петрович
Смерть
Неизвестно