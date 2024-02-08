Вражнова Матрона Яковлевна - Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВражнова Матрона Яковлевна - Андреевна

Вражнова Матрона Яковлевна - Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Вражнов Андрей-Яков Кузьмич

Мать: Вражнова Татьяна Даниловна

Рождение ребёнка
09.08.1941

Дочь: Липина Раиса Степановна

Отец ребёнка: Липин Степан Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Липин Сергей Степанович

Отец ребёнка: Липин Степан Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Осипова Нина Степановна

Отец ребёнка: Липин Степан Петрович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close