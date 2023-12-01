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Данющенков Максим Александрович

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Место рождения

Смоленская обл., Кардымовский р-н, дер. Починок

Дата рождения

26.08.1903

Дата смерти

09.10.1985

Пол

Мужской

Добавил:

МД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1903

Отец: Данющенков Александр Родионович

Мать: Данющенкова Феодосия

Смоленская обл., Кардымовский р-н, дер. Починок
Бракосочетание
02.02.1925

Жена: скрыто настройками приватности

Смоленская обл., Кардымово
Рождение ребёнка
17.12.1925

Дочь: Григорьева Татьяна Максимовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
27.02.1930

Дочь: Данющенкова Любовь Максимовна

Мать ребёнка: не указана

Смоленская обл., Кардымовский р-н, дер. Починок
Смерть
09.10.1985
г. Смоленск
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