Данющенков Максим Александрович
Место рожденияСмоленская обл., Кардымовский р-н, дер. Починок
Дата рождения26.08.1903
Дата смерти09.10.1985
ПолМужской
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1903
Смоленская обл., Кардымовский р-н, дер. Починок
Бракосочетание
02.02.1925
Жена: скрыто настройками приватности
Смоленская обл., Кардымово
Рождение ребёнка
17.12.1925
Дочь: Григорьева Татьяна Максимовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
27.02.1930
Дочь: Данющенкова Любовь Максимовна
Мать ребёнка: не указана
Смоленская обл., Кардымовский р-н, дер. Починок
Смерть
09.10.1985
г. Смоленск