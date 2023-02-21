Потапов Сергей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Потапов Сергей Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

После 1950

Пол

Мужской

Отец

1922 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1950

Отец: Потапов Иван Григорьевич

Мать: не указана