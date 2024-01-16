Серебряков Алексей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
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Мать
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Около 1913
Дочь: Ксения
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
19.01.1915
Сын: Серебряков Василий Алексеевич
Мать ребёнка: не указана
Ивановка, Октябрьский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно