Серебряков Алексей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Серебряков Алексей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

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Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Около 1913

Дочь: Ксения

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
19.01.1915

Сын: Серебряков Василий Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Ивановка, Октябрьский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
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