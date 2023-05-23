Костылев Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Костылев Василий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.05.1911

Сын: Костылев Владимир Васильевич

Мать ребёнка: Костылева ?

Великий Бурлук, Харківська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ольга-Надежда Васильевна

Мать ребёнка: Костылева ?

Великий Бурлук
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Костылев Александр Васильевич

Мать ребёнка: Костылева ?

Великий Бурлук