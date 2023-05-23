Костылев Василий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.05.1911
Сын: Костылев Владимир Васильевич
Мать ребёнка: Костылева ?
Великий Бурлук, Харківська область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ольга-Надежда Васильевна
Мать ребёнка: Костылева ?
Великий Бурлук
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Костылев Александр Васильевич
Мать ребёнка: Костылева ?
Великий Бурлук