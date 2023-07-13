Заякина Маргарита Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.11.1951
Сын: Заякина Владимир Иванович
Отец ребёнка: Заякин Иван Афанасьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фадеева Алла Ивановна
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно