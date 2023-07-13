Заякина Маргарита Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Заякина Маргарита Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.11.1951

Сын: Заякина Владимир Иванович

Отец ребёнка: Заякин Иван Афанасьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фадеева Алла Ивановна

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно