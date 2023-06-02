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Садртдинова Ильмира Фанилевна
Садртдинова Ильмира Фанилевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
29.08.?
Пол
Женский
Отец
Ситдиков Фаниль Ибрагимович
1953 г.р.
Мать
Ситдикова Халида Бадамшовна
1955 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ИГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
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Место
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Рождение
29.08.?
Отец:
Ситдиков Фаниль Ибрагимович
Мать:
Ситдикова Халида Бадамшовна
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