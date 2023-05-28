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Кудрявцева Валентина Сидоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.05.1947

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.05.1947

Отец: Кудрявцев Сидор Антонович

Мать: Кудрявцев Анастасия Никоноровна