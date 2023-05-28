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Кудрявцева Валентина Сидоровна
Кудрявцева Валентина Сидоровна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
03.05.1947
Пол
Женский
Отец
Кудрявцев Сидор Антонович
1909 г.р.
Мать
Кудрявцев (Луценко) Анастасия Никоноровна
1916 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АЛ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.05.1947
Отец:
Кудрявцев Сидор Антонович
Мать:
Кудрявцев Анастасия Никоноровна
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