Якушина Евдокия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.02.1942
Дата смерти30.01.2020
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1942
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.07.1963
Волчьи ямы, Хвастовический район, Калужская область
Рождение ребёнка
14.01.1966
Волчьи ямы, Хвастовический район, Калужская область
Рождение ребёнка
11.09.1967
Волчьи ямы, Хвастовический район, Калужская область
Рождение ребёнка
1970
Волчьи ямы, Хвастовический район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Волчьи ямы, Хвастовический район, Калужская область
Смерть
30.01.2020
Стайки, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область