Якушина Евдокия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Якушина Евдокия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.02.1942

Дата смерти

30.01.2020

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1938 г.р.

Дети

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Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1942

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.07.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Якушин Степан Афонасиевич

Волчьи ямы, Хвастовический район, Калужская область
Рождение ребёнка
14.01.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Якушин Степан Афонасиевич

Волчьи ямы, Хвастовический район, Калужская область
Рождение ребёнка
11.09.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Якушин Степан Афонасиевич

Волчьи ямы, Хвастовический район, Калужская область
Рождение ребёнка
1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Якушин Степан Афонасиевич

Волчьи ямы, Хвастовический район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Якушин Степан Афонасиевич

Место жительства
Неизвестно
Волчьи ямы, Хвастовический район, Калужская область
Смерть
30.01.2020
Стайки, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область
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