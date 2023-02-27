(Рогозина) Ксенья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.08.1875
Дочь: Наталья
Отец ребёнка: Рогозин Яков
Рождение ребёнка
15.07.1878
Сын: Рогозин Пётр
Отец ребёнка: Рогозин Яков
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Рогозин Яков
Смерть
Неизвестно