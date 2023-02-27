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(Рогозина) Ксенья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1835 г.р.

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.08.1875

Дочь: Наталья

Отец ребёнка: Рогозин Яков

Рождение ребёнка
15.07.1878

Сын: Рогозин Пётр

Отец ребёнка: Рогозин Яков

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рогозин Яков

Смерть
Неизвестно