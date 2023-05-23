Иванова(Гусева) Анастасия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванова(Гусева) Анастасия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1931 г.р.
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Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.01.1931

Дочь: Тимофеева(андреева) Зинаида Николаевна

Отец ребёнка: Иванов Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

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Работа или профессия
Неизвестно