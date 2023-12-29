Ступина Марина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ступина Марина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.08.1927

Сын: Ступин Владимир

Отец ребёнка: Ступин Илья

Марьино, Орловская Область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ступин Александр

Отец ребёнка: Ступин Илья

Становой Колодезь, Орловский муниципальный район, Орловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ступин Илья

Смерть
Неизвестно
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