Болдырев Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Болдырев Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.08.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Болдырева Дульсинея

Демино, Тугулымский, Свердловская область
Развод
Неизвестно

Жена: Болдырева Дульсинея

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Болдырева Дульсинея

Смерть
Неизвестно