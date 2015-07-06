(Хоменок) Тамара Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.05.1943
Дата смерти06.07.2015
ПолЖенский
Отец
Мать
МужНе указан
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1943
Отец: Хоменок Михаил Иосифович
Мать: Хоменок Ульяна Фоминична
Рождение ребёнка
15.10.1975
Дочь: Ванюша Татьяна Николаевна
Отец ребёнка: не указан
Сыктывкар, Сыктывкар, Республика Коми
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Смерть
06.07.2015