(Хоменок) Тамара Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Хоменок) Тамара Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.05.1943

Дата смерти

06.07.2015

Пол

Женский

Добавил:

ВИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1943

Отец: Хоменок Михаил Иосифович

Мать: Хоменок Ульяна Фоминична

Рождение ребёнка
15.10.1975

Дочь: Ванюша Татьяна Николаевна

Отец ребёнка: не указан

Сыктывкар, Сыктывкар, Республика Коми
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Смерть
06.07.2015