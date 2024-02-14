Крымова Хамсяня Адбрахмановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1934
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1934
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Крымов Мансур Жафярович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Крымов Мансур Жафярович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Крымов Мансур Жафярович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Крымов Мансур Жафярович
Рождение ребёнка
30.11.1957
Рождение ребёнка
24.01.1960
Отец ребёнка: Крымов Мансур Жафярович
Рождение ребёнка
05.11.1961
Рождение ребёнка
24.05.1970
Смерть
Неизвестно