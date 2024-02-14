Крымова Хамсяня Адбрахмановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крымова Хамсяня Адбрахмановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1934

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
1960 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1934

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Крымов Гаяр Мансурович

Отец ребёнка: Крымов Мансур Жафярович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Крымов Хафиз Мансурович

Отец ребёнка: Крымов Мансур Жафярович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Крымов Хайдар Мансурович

Отец ребёнка: Крымов Мансур Жафярович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Крымов Рамиль Мансурович

Отец ребёнка: Крымов Мансур Жафярович

Рождение ребёнка
30.11.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Крымов Мансур Жафярович

Рождение ребёнка
24.01.1960

Сын: Крымов Мясум Мансурович

Отец ребёнка: Крымов Мансур Жафярович

Рождение ребёнка
05.11.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Крымов Мансур Жафярович

Рождение ребёнка
24.05.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Крымов Мансур Жафярович

Смерть
Неизвестно

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