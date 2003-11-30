Шалдин Анатолий Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.10.1931
Дата смерти30.11.2003
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1931
Отец: Ромлео Сергей
Рождение ребёнка
09.02.1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шалдина Храименкова Вера Егоровна
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шалдина Вера Егоровна
Смерть
30.11.2003