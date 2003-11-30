Шалдин Анатолий Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шалдин Анатолий Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.10.1931

Дата смерти

30.11.2003

Пол

Мужской

Отец

Мать

1910 г.р.

Жена

1931 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1931

Отец: Ромлео Сергей

Мать: Можарова Евгения Степановна

Рождение ребёнка
09.02.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шалдина Храименкова Вера Егоровна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шалдина Вера Егоровна

Смерть
30.11.2003