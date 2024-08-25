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Гиззульвафа Гаффан

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1862

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Даминов Гатаулла Зайнатдин МахаммадАмин

Рождение ребёнка
07.12.1888 ст.

Сын: Даминов Нигматулла Гатаулла Зайнетдин

Отец ребёнка: Даминов Гатаулла Зайнатдин МахаммадАмин

Троицк, Троицкий, Челябинская область
Рождение ребёнка
06.12.1890 ст.

Дочь: Даминова Хоснульвафа Гатаулла Зайнетдин

Отец ребёнка: Даминов Гатаулла Зайнатдин МахаммадАмин

Троицк, Троицкий, Челябинская область
Смерть
Неизвестно

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