Гиззульвафа Гаффан
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1862
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1862
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.12.1888 ст.
Сын: Даминов Нигматулла Гатаулла Зайнетдин
Отец ребёнка: Даминов Гатаулла Зайнатдин МахаммадАмин
Рождение ребёнка
06.12.1890 ст.
Дочь: Даминова Хоснульвафа Гатаулла Зайнетдин
Отец ребёнка: Даминов Гатаулла Зайнатдин МахаммадАмин
Смерть
Неизвестно