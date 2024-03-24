Баландин Андрей Антонович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Баландин Антон
Мать: Баландина Авдея
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Антонина Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Баландин Николай Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Баландин Александр Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Баландина Мария Андреевна
Смерть
Неизвестно