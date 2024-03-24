Баландин Андрей Антонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баландин Андрей Антонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Баландин Антон

Мать: Баландина Авдея

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Антонина Андреевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Баландин Николай Андреевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Баландин Александр Андреевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Баландина Мария Андреевна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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