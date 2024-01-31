Ворожейкин Константин Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1890
Дата смерти09.05.1980
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ЖенаНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ворожейкин Василий Константинович
Мать ребёнка: Неизвестно Первая жена Константина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ворожейкин Петр Константинович
Мать ребёнка: Ворожейкина Ефросинья
Смерть
09.05.1980