Ворожейкин Константин Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ворожейкин Константин Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1890

Дата смерти

09.05.1980

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ворожейкин Василий Константинович

Мать ребёнка: Неизвестно Первая жена Константина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ворожейкин Петр Константинович

Мать ребёнка: Ворожейкина Ефросинья

Смерть
09.05.1980
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