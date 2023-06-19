Тимофеева (Лямина) Татьяна Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тимофеева (Лямина) Татьяна Сергеевна

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Место рождения

Большие Ноли, Мари-Турекский муниципальный район, Республика Марий Эл

Дата рождения

09.06.1958

Пол

Женский

Добавил:

ТТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.06.1958

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Лямина Любовь Федоровна

Большие Ноли, Мари-Турекский муниципальный район, Республика Марий Эл
Бракосочетание
03.02.1979

Муж: Тимофеев Владимир Юрьевич

Йошкар-Ола, город Йошкар-Ола, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
05.08.1981

Дочь: Литвинова Елена Владимировна

Отец ребёнка: Тимофеев Владимир Юрьевич

Морозовск, Морозовский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
14.05.1983

Сын: Тимофеев Алексей Владимирович

Отец ребёнка: Тимофеев Владимир Юрьевич

Котельниково, Котельниковский муниципальный район, Волгоградская область