Тимофеева (Лямина) Татьяна Сергеевна
Место рождения
Дата рождения09.06.1958
ПолЖенский
Отец
Скрыто настройками приватности
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.06.1958
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: Лямина Любовь Федоровна
Бракосочетание
03.02.1979
Йошкар-Ола, город Йошкар-Ола, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
05.08.1981
Дочь: Литвинова Елена Владимировна
Отец ребёнка: Тимофеев Владимир Юрьевич
Морозовск, Морозовский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
14.05.1983
Сын: Тимофеев Алексей Владимирович
Отец ребёнка: Тимофеев Владимир Юрьевич
Котельниково, Котельниковский муниципальный район, Волгоградская область