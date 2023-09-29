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Соколов Александр Иванович
Соколов Александр Иванович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1922
Дата смерти
1943
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
Соколова Татьяна Александровна
1897 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ИА
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922
Отец: не указан
Мать:
Соколова Татьяна Александровна
Смерть
1943
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