Соколов Александр Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соколов Александр Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1922

Дата смерти

1943

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1897 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922

Отец: не указан

Мать: Соколова Татьяна Александровна

Смерть
1943
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