Матусяк (Канюко) Эльвина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матусяк (Канюко) Эльвина Васильевна

Место рождения

Брянск, город Брянск, Брянская область

Дата рождения

31.12.1938

Дата смерти

20.06.2020

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
1963 г.р.

Добавил:

СВ
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Место
Комментарий
Рождение
31.12.1938

Отец: не указан

Мать: не указана

Брянск, город Брянск, Брянская область
Рождение ребёнка
10.10.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Матусяк Виктор Людвикович

Кишинёв, Муниципий Кишинёв
Рождение ребёнка
16.08.1963

Сын: Матусяк Олег Викторович

Отец ребёнка: Матусяк Виктор Людвикович

Смерть
20.06.2020
Кременчуки, Хмельницька область
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