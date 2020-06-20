Матусяк (Канюко) Эльвина Васильевна
Место рождения
Дата рождения31.12.1938
Дата смерти20.06.2020
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.12.1938
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.10.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Матусяк Виктор Людвикович
Кишинёв, Муниципий Кишинёв
Рождение ребёнка
16.08.1963
Отец ребёнка: Матусяк Виктор Людвикович
Смерть
20.06.2020
Кременчуки, Хмельницька область