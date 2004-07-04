Хасаншин Клуб
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти04.07.2004
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Хасаншин Якуп
Мать: Хасаншина Магсума
Рождение ребёнка
1951
Сын: Хасаншин Салават
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
04.07.2004