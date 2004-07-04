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Хасаншин Клуб

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

04.07.2004

Пол

Мужской

Отец

1896 г.р.

Мать

1901 г.р.

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

1951 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ГН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Хасаншин Якуп

Мать: Хасаншина Магсума

Рождение ребёнка
1951

Сын: Хасаншин Салават

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
04.07.2004