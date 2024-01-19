Зарекаева Ирина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗарекаева Ирина Васильевна

Зарекаева Ирина Васильевна

Место рождения

Пискалы, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

Около 1794 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1794 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Пискалы, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
26.04.1810 ст.

Муж: Зарекаев Максим Степанович

Старая Бинарадка, Красноярский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
10.02.1814 ст.

Дочь: Авдотья Максимовна

Отец ребёнка: Зарекаев Максим Степанович

Старая Бинарадка, Красноярский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
06.05.1818 ст.

Дочь: Ирина Максимовна

Отец ребёнка: Зарекаев Максим Степанович

Старая Бинарадка, Красноярский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1822 ст.

Дочь: Мария Максимовна

Отец ребёнка: Зарекаев Максим Степанович

Старая Бинарадка, Красноярский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1823 ст.

Сын: Зарекаев Степан Максимович

Отец ребёнка: Зарекаев Максим Степанович

Старая Бинарадка, Красноярский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close