Зарекаева Ирина Васильевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1794 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1794 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
26.04.1810 ст.
Рождение ребёнка
10.02.1814 ст.
Дочь: Авдотья Максимовна
Отец ребёнка: Зарекаев Максим Степанович
Рождение ребёнка
06.05.1818 ст.
Дочь: Ирина Максимовна
Отец ребёнка: Зарекаев Максим Степанович
Рождение ребёнка
Около 1822 ст.
Дочь: Мария Максимовна
Отец ребёнка: Зарекаев Максим Степанович
Рождение ребёнка
1823 ст.
Сын: Зарекаев Степан Максимович
Отец ребёнка: Зарекаев Максим Степанович
Смерть
Неизвестно