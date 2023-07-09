Маликова (Кондрашова) Екатерина Львовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маликова (Кондрашова) Екатерина Львовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1791 или 1793

Дата смерти

30.12.1851

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791 или 1793

Отец: Кондрашев Лев Георгиевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 27.09.1814

Сын: Маликов Сергей Елисеевич

Отец ребёнка: Маликов Елисей Харлампиевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
03.12.1817

Дочь: Кондрашева Варвара Елисеевна

Отец ребёнка: Маликов Елисей Харлампиевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
06.04.1820

Дочь: Кондрашева Мария Елисеевна

Отец ребёнка: Маликов Елисей Харлампиевич

Рождение ребёнка
Около 06.08.1822

Сын: Кондрашов Матвей Елисеевич

Отец ребёнка: Маликов Елисей Харлампиевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1825

Сын: Кондрашов Борис Елисеевич

Отец ребёнка: Маликов Елисей Харлампиевич

Рождение ребёнка
Около 1825

Сын: Кондрашов Терентий Елисеевич

Отец ребёнка: Маликов Елисей Харлампиевич

Рождение ребёнка
Около 1831

Сын: Кондрашов Федот Елисеевич

Отец ребёнка: Маликов Елисей Харлампиевич

Рождение ребёнка
Около 1833

Дочь: Маликова Евдокия Елисеевна

Отец ребёнка: Маликов Елисей Харлампиевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Маликов Елисей Харлампиевич

Смерть
30.12.1851
Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область