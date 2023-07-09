Маликова (Кондрашова) Екатерина Львовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1791 или 1793
Дата смерти30.12.1851
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791 или 1793
Отец: Кондрашев Лев Георгиевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 27.09.1814
Отец ребёнка: Маликов Елисей Харлампиевич
Рождение ребёнка
03.12.1817
Дочь: Кондрашева Варвара Елисеевна
Отец ребёнка: Маликов Елисей Харлампиевич
Рождение ребёнка
06.04.1820
Дочь: Кондрашева Мария Елисеевна
Отец ребёнка: Маликов Елисей Харлампиевич
Рождение ребёнка
Около 06.08.1822
Сын: Кондрашов Матвей Елисеевич
Отец ребёнка: Маликов Елисей Харлампиевич
Рождение ребёнка
Около 1825
Сын: Кондрашов Борис Елисеевич
Отец ребёнка: Маликов Елисей Харлампиевич
Рождение ребёнка
Около 1825
Сын: Кондрашов Терентий Елисеевич
Отец ребёнка: Маликов Елисей Харлампиевич
Рождение ребёнка
Около 1831
Сын: Кондрашов Федот Елисеевич
Отец ребёнка: Маликов Елисей Харлампиевич
Рождение ребёнка
Около 1833
Дочь: Маликова Евдокия Елисеевна
Отец ребёнка: Маликов Елисей Харлампиевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
30.12.1851