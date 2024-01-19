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Фомичев Иван Афанасьевич

Место рождения

Осурово, Переславский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

19.02.1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1893

Отец: Фомичев Афанасий Михайлович

Мать: Фомичева Ксения Ивановна

Осурово, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Крещение
19.02.1893
Рогозинино, Переславский муниципальный район, Ярославская область
д. Осурово крестьянский сын Андрей Гордеевич Шобанов
Бракосочетание
03.02.1916

Жена: Фомичева Татьяна Георгиевна

Рогозинино, Переславский муниципальный район, Ярославская область
по ж: д. Щербинино крестьянин Михаил Данилович Масин и Половецкой волости с. Алферова крестьянин Ефим Сергеевич Лаптев по н: д. Рушиново Стефан Григорьевич Сорокин и д. Погост Николай Петрович Ананьев... Показать все
Рождение ребёнка
12.02.1917

Дочь: Фомичева Мария Ивановна

Мать ребёнка: Фомичева Татьяна Георгиевна

Осурово, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
16.05.1927

Дочь: Шанина Зоя Ивановна

Мать ребёнка: Фомичева Татьяна Георгиевна

Смерть
Неизвестно
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