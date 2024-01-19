Фомичев Иван Афанасьевич
Место рождения
Дата рождения19.02.1893
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1893
Крещение
19.02.1893
д. Осурово крестьянский сын Андрей Гордеевич Шобанов
Бракосочетание
03.02.1916
по ж: д. Щербинино крестьянин Михаил Данилович Масин и Половецкой волости с. Алферова крестьянин Ефим Сергеевич Лаптев по н: д. Рушиново Стефан Григорьевич Сорокин и д. Погост Николай Петрович Ананьев... Показать все
Рождение ребёнка
12.02.1917
Дочь: Фомичева Мария Ивановна
Мать ребёнка: Фомичева Татьяна Георгиевна
Рождение ребёнка
16.05.1927
Дочь: Шанина Зоя Ивановна
Мать ребёнка: Фомичева Татьяна Георгиевна
Смерть
Неизвестно