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Казанцев Павел Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.12.1932

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.12.1932

Отец: Казанцев Григорий Лепантьевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.06.1965

Сын: Казанцев Андрей Павлович

Мать ребёнка: Чальникова Александра Алексеевна

Усть-Кокса, Усть-Коксинский муниципальный район, Республика Алтай
Рождение ребёнка
26.12.?

Сын: Казанцев Геннадий Павлович

Мать ребёнка: Чальникова Александра Алексеевна

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