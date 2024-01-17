Казанцев Павел Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.12.1932
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.12.1932
Отец: Казанцев Григорий Лепантьевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.06.1965
Мать ребёнка: Чальникова Александра Алексеевна
Усть-Кокса, Усть-Коксинский муниципальный район, Республика Алтай
Рождение ребёнка
26.12.?
Сын: Казанцев Геннадий Павлович
Мать ребёнка: Чальникова Александра Алексеевна