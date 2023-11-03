Ташланов Иван Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.06.1829
Дата смерти29.11.1884
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1829
Отец: Ташланов Иван Степанов
Мать: Ташланова Параскева
Бракосочетание
17.04.1874
М. 46, Ж. 23
Рождение ребёнка
11.04.1875
Мать ребёнка: Ташланова Ефросинья Симеонова
Рождение ребёнка
02.04.1876
Дочь: Мария Иванова
Мать ребёнка: Ташланова Ефросинья Симеонова
Рождение ребёнка
08.05.1877
Дочь: Гликерья Иванова
Мать ребёнка: Ташланова Ефросинья Симеонова
Рождение ребёнка
05.08.1878
Мать ребёнка: Ташланова Ефросинья Симеонова
Рождение ребёнка
07.04.1881
Мать ребёнка: Ташланова Ефросинья Симеонова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ташланова Мария Иванова
Смерть
29.11.1884
55 лет, чахотка