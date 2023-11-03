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Ташланов Иван Иванов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.06.1829

Дата смерти

29.11.1884

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1829

Отец: Ташланов Иван Степанов

Мать: Ташланова Параскева

Бракосочетание
17.04.1874

Жена: Ташланова Ефросинья Симеонова

М. 46, Ж. 23
Рождение ребёнка
11.04.1875

Сын: Ташланов Василий Иванов

Мать ребёнка: Ташланова Ефросинья Симеонова

Рождение ребёнка
02.04.1876

Дочь: Мария Иванова

Мать ребёнка: Ташланова Ефросинья Симеонова

Рождение ребёнка
08.05.1877

Дочь: Гликерья Иванова

Мать ребёнка: Ташланова Ефросинья Симеонова

Рождение ребёнка
05.08.1878

Сын: Ташланов Дометий Иванов

Мать ребёнка: Ташланова Ефросинья Симеонова

Рождение ребёнка
07.04.1881

Сын: Ташланов Георгий Иванов

Мать ребёнка: Ташланова Ефросинья Симеонова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ташланова Мария Иванова

Смерть
29.11.1884
55 лет, чахотка
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