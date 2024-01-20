Григоренко Валерий Евгеньевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Григоренко Валерий Евгеньевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.06.1960

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1960

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.12.1985

Дочь: Воронцова-Григоренко Мария Валерьевна

Мать ребёнка: Григоренко-Смирнова Евгения Алексеевна

Рождение ребёнка
28.11.1988

Сын: Григоренко Пётр Валерьевич

Мать ребёнка: Григоренко-Смирнова Евгения Алексеевна

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