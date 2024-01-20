Григоренко Валерий Евгеньевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.06.1960
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1960
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.12.1985
Дочь: Воронцова-Григоренко Мария Валерьевна
Мать ребёнка: Григоренко-Смирнова Евгения Алексеевна
Рождение ребёнка
28.11.1988
Сын: Григоренко Пётр Валерьевич
Мать ребёнка: Григоренко-Смирнова Евгения Алексеевна