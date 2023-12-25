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(Борисова) Мария
(Борисова) Мария
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1878
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Борисов Василий
Мать
Борисова (Ермакова) Акулина
1857 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ИА
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1878
Отец:
Борисов Василий
Мать:
Борисова Акулина
Смерть
Неизвестно
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