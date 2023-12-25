(Борисова) Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Борисова) Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

1857 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: Борисов Василий

Мать: Борисова Акулина

Смерть
Неизвестно
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